«Торонто» подписал новый контракт защитником Маззином на 4 года и $ 22,5 млн
Пресс-служба «Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайт объявила, что хоккейный клуб подписал новый контракт с защитником Джейком Маззином. Соглашение рассчитано на 4 года. По контракту игрок будет получать в среднем по $ 5,625 млн.
30-летний Маззин набрал 38 очков в 82 играх за «Мэйпл Лифс». В нынешнем сезоне он провёл за клуб 52 игры, заработав 22 балла за результативность.
Маззин был обменян в «Торонто» из «Лос-Анджелес Кингз» 28 января 2019 года. За карьеру в Национальной хоккейной лиге он провёл 591 матч, забросив 61 шайбу и отдав 190 результативных передач. В составе «Кингз» он стал обладателе Кубка Стэнли в 2014 году.
Джейк был задрафтован «Питтсбург Пингвинз» в пятом раунде в 2007 году под общим 141-м номером.
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