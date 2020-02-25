«Каролина» вызвала двух вратарей из АХЛ, Раймер и Мразек выбыли на длительный срок
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор отметил, что оба основных вратаря команды, Петр Мразек и Джеймс Раймер, а также защитник Бретт Песке выбыли «на длительный срок», клубу пришлось вызывать двоих голкиперов из AHL. Об этом сообщает The Score.
Все три игрока получили травмы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).
Бриндамор подтвердил, что Мразек, который столкнулся с форвардом «Мэйпл Лифс» Кайлом Клиффордом, получил сотрясение мозга. Песке получил травму плеча, а у Раймера травма неопределённой степени тяжести.
Чтобы закрыть вратарскую позицию, «Каролина» уже к ближайшей игре вызвала из AHL голкиперов Алекса Недельковича и Антона Форсберга.
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