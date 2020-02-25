«Сан-Хосе» обменял Гудроу в «Тампу» на выбор в первом раунде драфта — 2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» договорился с «Сан-Хосе» относительно обмена форварда Баркли Гудроу, сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.
Компенсацией за переход нападающего стал выбор в первом раунде драфта — 2020.
В нынешнем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ 26-летний форвард набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-8».
Ранее «Тампа» заключила однолетний контракт на сумму $ 1,3 млн с 29-летним американским хоккеистом армянского происхождения Заком Богосяном. Он являлся неограниченно свободным агентом после процедуры прохождения драфта отказов с целью расторжения контракта с «Баффало Сэйбрз».
Богосян принял участие в 636 матчах за карьеру в НХЛ и набрал 194 (53+141) очка при показателе полезности «-87». Его 7-летний контракт с «Баффало» на сумму в $ 36 млн ($ 5,15 млн за сезон) истекал летом.
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