«Вегас» выменял Казинса из «Монреаля»
Клубы Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс» совершили обмен, по итогам которого 26-летний канадский нападающий Ник Казинс стал игроком «рыцарей», а канадский клуб получил право выбора в четвёртом раунде драфта в 2021 году, сообщается на официальном сайте «Вегаса».
Его контракт с «Монреалем» с зарплатой в $ 1 млн был рассчитан до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне Казинс провёл за «Монреаль» 58 матчей, в которых забросил 9 шайб и отдал 13 результативных передач (22 очка) и заработал показатель полезности «+1».
Ранее в НХЛ он выступал за такие команды как «Филадельфия Флайерз» (2014-2017) и «Аризона Койотис» (2017-2018). Всего на его счету 317 матчей и 95 (40+55) очков при показателе полезности «-14».
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