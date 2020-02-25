Маклеллан: вижу Ковальчука в третьем звене «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан выразил мнение о том, в каком сочетании нападающих он видит 36-летнего российского форварда Илью Ковальчука, пополнившего состав «столичных» в дедлайн.

«Вероятно, Ковальчук начнёт играть на правом фланге атаки в третьем звене. Мы посмотрим, как у него там пойдёт, а далее мы можем его переместить», — передаёт слова Маклеллана журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.

Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.