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НХЛ – о беременности жены Овечкина: мы думали, что неделя Александра не может стать лучше

НХЛ – о беременности жены Овечкина: мы думали, что неделя Александра не может стать лучше
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига прокомментировала информацию о том, что супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, — Анастасия Шубская, беременна во второй раз.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» НХЛ.

«Когда мы подумали, что неделя Александра Овечкина не может стать лучше!», — подписано фото семьи Овечкина.

Ранее Шубская опубликовала фотографию в «Инстаграме», которую сопроводила подписью: «Мы очень тебя ждём». Пара уже воспитывает сына — Сергея.

Овечкин несколько дней назад добрался до отметки в 700 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Александр приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.

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