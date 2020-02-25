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«Калгари» отправил Елесина в АХЛ

«Калгари» отправил Елесина в АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» отправил российского защитника Александра Елесина в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

За четыре матча в Национальной хоккейной лиге Елесин очков не набрал, заработав показатель полезности «0» и ни разу не получив удаления.

Елесин летом переехал за океан из ярославского «Локомотива». В сезоне-2018/19 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 матчей.

В текущем регулярном чемпионате АХЛ Елесин провёл в составе «Стоктона» 22 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка.

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