«Коламбус» в овертайме обыграл «Оттаву», Гавриков и Анисимов сделали по голевой передаче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Ник Фолиньо и ещё по разу отличились Стефан Матто и Эмиль Бемстрём. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. За «Оттаву» дубль оформил Коннор Браун и ещё один гол забил Колин Уайт. Российский форвард Артём Анисимов записал в свой актив результативную передачу.
«Коламбус» прервал восьмиматчевую серию поражений. «Оттава» в свою очередь потерпела третье поражение кряду.
В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Оттава Сенаторз» встретится с «Нэшвилл Предаторз».
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