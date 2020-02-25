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«Коламбус» в овертайме обыграл «Оттаву», Гавриков и Анисимов сделали по голевой передаче

«Коламбус» в овертайме обыграл «Оттаву», Гавриков и Анисимов сделали по голевой передаче
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Ник Фолиньо и ещё по разу отличились Стефан Матто и Эмиль Бемстрём. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. За «Оттаву» дубль оформил Коннор Браун и ещё один гол забил Колин Уайт. Российский форвард Артём Анисимов записал в свой актив результативную передачу.

«Коламбус» прервал восьмиматчевую серию поражений. «Оттава» в свою очередь потерпела третье поражение кряду.

В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Оттава Сенаторз» встретится с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фолиньо (Дюбуа, Нюквист) – 04:10' (5x5)   1:1 Браун (Тирни, Ярош) – 10:50' (5x5)   1:2 Браун (Анисимов, Райлли) – 29:55' (5x4)   2:2 Фолиньо (Дженнер, Гавриков) – 32:32' (5x5)   2:3 Уайт (Гаврилюк, Пека) – 49:16' (5x5)   3:3 Матто (Харрингтон, Стенлунд) – 49:45' (5x5)   4:3 Бемстрём (Веренски, Дженнер) – 64:35' (3x3)
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