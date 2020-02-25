«Коламбус» в овертайме обыграл «Оттаву», Гавриков и Анисимов сделали по голевой передаче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Ник Фолиньо и ещё по разу отличились Стефан Матто и Эмиль Бемстрём. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. За «Оттаву» дубль оформил Коннор Браун и ещё один гол забил Колин Уайт. Российский форвард Артём Анисимов записал в свой актив результативную передачу.

«Коламбус» прервал восьмиматчевую серию поражений. «Оттава» в свою очередь потерпела третье поражение кряду.

В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Оттава Сенаторз» встретится с «Нэшвилл Предаторз».