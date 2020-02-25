Голкипер «Коламбуса» Мерзликин получил травму, получив удар в голову в матче с «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 32-й минуте матча травму получил голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин. Латвийский вратарь травмировался в столкновении с форвардом «Сенаторз» Энтони Дюклером, который не смог избежать контакта с голкипером и ударил его коленом в голову.

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На замену Мерзликину вышел финский голкипер Йоонас Корписало, для которого этот матч стал первым в НХЛ после травмы. 25-летний голкипер получил повреждение 31 декабря 2019 года в серии буллитов с «Чикаго Блэкхоукс», после чего первым номером «мундиров» стал Мерзликин.