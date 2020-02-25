Форвард «Ак Барса» Кормье и тренер «Динамо» Мн Грабовский дисквалифицированы на один матч

Форвард «Ак Барса» Патрис Кормье и тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский дисквалифицированы на один матч, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Ак Барс» — «Динамо» Мн. Время – 57:28

На основании представленных материалов принято решение наложить на тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского наказание по п.2.3. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, за повторную драку в сезоне Патрис Кормье пропустит ближайший матч», — сказано в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.