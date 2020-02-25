ФХР — о победе на ОИ-2018: два года назад сбылась большая мечта большой страны

Федерация хоккея России в официальном «твиттере» организации вспомнила о победе на Олимпийских играх 2018 года.
«25 февраля 2018 года — ровно два года назад — сбылась большая мечта большой страны, наша команда обыграла соперников из Германии в финале хоккейного турнира Олимпиады и выиграла золото Пхёнчхана!», — сказано в «твиттере» ФХР.
Российская команда дважды вела в ходе матча благодаря точным броскам Вячеслава Войнова и Никиты Гусева, однако сборной Германии неизменно удавалось отыгрываться. В составе подопечных Марко Штурма отличились Феликс Шюц и Доминик Кагун. Шайбы Гусева и Кагуна разделили между собой 10 секунд. За три минуты до конца третьего периода Йонас Мюллер вывел сборную Германии вперёд, но Гусев сумел оформить дубль за 56 секунд до конца периода и перевести игру в дополнительное время. Победу российской команде принёс гол Кирилла Капризова, который сумел реализовать большинство в овертайме.
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