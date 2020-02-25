Уодделл: приобретения Трочека и Шея помогут «Каролине» и сейчас, и в дальнейшем

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл объяснил сделки, совершённые им в дедлайн. Состав «ураганов» пополнили защитники Сами Ватанен и Брэди Шей, а также форвард Винсент Трочек.
«Винсент привнесёт элементы мастерства и соревновательности, и это очень подойдёт стилю, в котором мы стремимся играть. Он праворукий центр, который блестяще действует в круге вбрасывания. С двумя годами контракта после этого сезона мы удовлетворяем потребность нашего состава и в нынешнем чемпионате, и в будущем.
Шей — большой защитник, который удовлетворяет всем нашим требованиям. Он настоящий борец, прекрасно катается, умеет хорошо двигать шайбу и обороняться. Его контракт действует вплоть до сезона-2023/2024 включительно, так что его приобретение поможет нам и сейчас, и в дальнейшем. Сами — игрок, который должен хорошо вписаться в наши схемы. Его катание, видение площадки и навыки обращения с шайбой помогут всем аспектам нашей игры. Мы ждём, что он вернётся в строй в начале марта», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.
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