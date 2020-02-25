Зайцев — об обмене Наместникова в «Колорадо»: удачи, друг

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев опубликовал в «Инстаграме» совместную фотографию с Владиславом Наместниковым и Артёмом Анисимовым после обмена Владислава в «Колорадо Эвеланш».

«Удачи друг! @vladdy_90», — написал Зайцев под фотографией.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Никиты Зайцева.

Наместников обменён за сезон уже второй раз. Россиянин начинал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-5" и 35 минутах штрафного времени. За карьеру в Национальной хоккейной лиге нападающий принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5».