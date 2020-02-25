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Варнаков — о положении «Торпедо» в таблице: нормальные люди думают обо всём

Варнаков — о положении «Торпедо» в таблице: нормальные люди думают обо всём
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков прокомментировал турнирное положение нижегородской команды. Подопечные Дэвида Немировски перед последним матчем в регулярном чемпионате КХЛ опережают «Сочи» на три очка, при этом у «леопардов» один матч в запасе.

«Стоит задача выйти в плей-офф, надо её решить. Всё зависит от нас, поэтому мы должны хорошо подготовиться к игре с «Йокеритом». Вы сами видите, какая сейчас плотность в таблице. Запретить себе думать о плей-офф невозможно, но мы готовимся к следующей игре. Естественно, смотрим в таблицу, но мысли бывают непроизвольные. Нормальные люди думают обо всём», — приводят слова Варнакова «Известия».

Сегодня, 25 февраля, «Торпедо» на домашнем льду сыграет с «Йокеритом», а «Сочи» проведёт гостевой матч с «Северсталью». 27 февраля «Сочи» в Москве сыграет с ЦСКА.

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