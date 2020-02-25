Варнаков — о положении «Торпедо» в таблице: нормальные люди думают обо всём

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков прокомментировал турнирное положение нижегородской команды. Подопечные Дэвида Немировски перед последним матчем в регулярном чемпионате КХЛ опережают «Сочи» на три очка, при этом у «леопардов» один матч в запасе.
«Стоит задача выйти в плей-офф, надо её решить. Всё зависит от нас, поэтому мы должны хорошо подготовиться к игре с «Йокеритом». Вы сами видите, какая сейчас плотность в таблице. Запретить себе думать о плей-офф невозможно, но мы готовимся к следующей игре. Естественно, смотрим в таблицу, но мысли бывают непроизвольные. Нормальные люди думают обо всём», — приводят слова Варнакова «Известия».
Сегодня, 25 февраля, «Торпедо» на домашнем льду сыграет с «Йокеритом», а «Сочи» проведёт гостевой матч с «Северсталью». 27 февраля «Сочи» в Москве сыграет с ЦСКА.
- 25 февраля 2020
-
12:08
-
11:51
-
11:25
-
11:10
-
10:46
-
10:20
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:05
-
08:51
-
08:45
-
08:25
-
08:09
-
07:52
-
05:59
-
05:16
-
04:51
-
04:28
-
04:18
-
04:09
-
03:10
-
02:12
-
01:20
-
00:54
-
00:17
-
00:06
-
00:04
- 24 февраля 2020
-
23:37
-
23:33
-
23:09
-
23:07
-
22:57
-
22:54
-
22:38