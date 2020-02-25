«Вашингтон» обменял обладателя Кубка Стэнли Юуса в «Анахайм» на Спронга

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс» совершили обмен, сообщается на официальном сайте «столичной» команды. Состав «Кэпиталз» пополнил нападающий Даниэль Спронг, взамен «Дакс» получили защитника Кристиана Юуса.



В нынешнем сезоне Спронг провёл восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. В 39 матчах регулярки АХЛ на его счету 27 (11+16) баллов.



25-летний Юус провёл всего два матча в составе «Вашингтона» в нынешнем сезоне, но очков не набрал. В 42 матчах регулярного чемпионата АХЛ шведский защитник отметился 32 (5+27) баллами. При этом уроженец Гётеборга был основным игроком чемпионского «Вашингтона» в 2018 году. В победном плей-офф Кристиан сыграл 22 матча.

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