Генменеджер «Вашингтона» рассказал о реакции Овечкина на переход в клуб Ковальчука

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал переход в команду российского нападающего Ильи Ковальчука, в частности рассказав о реакции капитана «столичных» Александра Овечкина.
«Есть много позитивных отчётов и комментариев о том, что он сделал в Монреале. Мы считаем, что он подходит для нашей команды. Думаем, что он может многое дать нам в атаке и организации игры. Так много хорошего было сказано о нём на льду и вне его в Монреале, что для нас не составило особого труда принять решение о его обмене.
Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья. Они очень хорошо знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, но у Ови был правильный подход к этому. Он говорил: «Если это имеет смысл, я хотел бы, чтобы это произошло, а если не имеет, то этого не должно быть». У него было зрелое отношение к этому», — цитирует Маклеллана Washington Post.
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