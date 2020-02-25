Тренер «Ак Барса» — о «Зелёном дерби»: это одна из последних репетиций перед плей-офф

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от заключительного в регулярном чемпионате КХЛ «Зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым».
«Это одна из последних репетиций перед плей-офф, поэтому мы стараемся сыграть оптимальным составом из тех ребят, кто здоров. Хотим показать хороший хоккей с сильной командой – это дерби, обе команды играют где-то в схожей манере: хотят контролировать шайбу, дорожить шайбой, проповедуют играющий хоккей. Поэтому предстоит интересный матч – и для команд, и для зрителей.
Кормье — значимый игрок для нас, и на точке вбрасывания, и при игре в неравных составах, и один из лидеров команды. Это потеря ощутима, но у нас есть резерв, и мы надеемся, что те ребята, которые войдут сегодня в игру, покажут хороший хоккей и принесут нам результат.
Мы, конечно, следили за тем, кто будет нам противостоять в плей-офф. Но, в общем-то, мы готовы показать свой хоккей и отталкиваемся от своей игры, поэтому кто достался в соперники, с тем и будем играть, мы готовы к любому сопернику», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
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