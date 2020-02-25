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Лундквист — об аварии Шестёркина и Бучневича: ужасное чувство, когда слышишь подобные вещи

Лундквист — об аварии Шестёркина и Бучневича: ужасное чувство, когда слышишь подобные вещи
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал автомобильную аварию, в которую попали российские игроки клуба Павел Бучневич и Игорь Шестёркин.

«Это был странный день по целому ряду причин. Новости о парнях вызвали большое беспокойство. Сейчас уже всё под контролем, но это просто ужасное чувство, когда слышишь подобные вещи», — цитирует Лундквиста Expressen.

Ранее Шестёркин стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Он повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне-1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри. В 2020 году Лундквист стал третьим по статусу голкипером «Рейнджерс», проиграв конкуренцию Шестёркину и Александру Георгиеву.

Стали известны подробности аварии, в которую попали Бучневич и Шестёркин
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