Ковальчук: впервые сыграем с Овечкиным в одном клубе, обычно мы бились друг против друга

Нападающий Илья Ковальчук прокомментировал переход из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».

«Прошлым вечером я говорил с Овечкиным, мы оба были очень рады. Мы с ним впервые будем играть в одном клубе, обычно мы друг против друга бились. Это отличная возможность. Утром мне присылали сообщения Том Уилсон и другие ребята. Я постараюсь им помочь любым доступным способом.

Конечно, шанс выиграть кубок – главный фактор. С первого дня возвращения в НХЛ я говорил, что это моя главная мечта. Я на это надеюсь», – цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» стал для Ковальчука третьей командой в сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в нынешнем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.

