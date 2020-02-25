Айзерман: «Детройту» нужны новые Лидстрёмы, Фёдоровы, Ларионовы, Дацюки и Зеттерберги

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман после обмена из клуба защитника Майка Грина и форварда Андреаса Атанасиу призвал болельщиков запастись терпением.

«Я прошу вас только об одном. Будьте терпеливы. Даже не знаю, что ещё добавить к этому. Мы перестраиваемся. Мы вынуждены кем-то жертвовать, чтобы через три, четыре или пять лет у нас была хорошая команда. Какие-то из этих выборов сработают. Так что нам остаётся только копить их.

Выберем на драфте игрока, вокруг которого будем строить команду? Иногда таких игроков нет на драфте. Но мы должны верить и искать человека, который поможет нам развернуть ситуацию. Мы изучили возможные кандидатуры и считаем, что в первом раунде получим очень хорошего хоккеиста при любом раскладе. Он раскроется не сразу, но через семь или восемь лет у нас появится игрок, способный решать исход любой встречи.

Я долго играл здесь, и мы ничего не выигрывали. Нам нужны новые Лидстрёмы, Фёдоровы, Ларионовы, Шэнахэны, Дацюки и Зеттерберги. Нужен целый ряд игроков. Я понимал, на что соглашаюсь. В целом я понимаю, как собирается команда, что надо делать. Но нужна удача. Надо совершать как можно меньше ошибок и компенсировать ущерб от них. Это помогает. Но на самом деле даже у лучших клубов далеко не всё получается. Тут очень много разных факторов.

Нельзя оценивать работу Джеффа Блашилла по результатам выступления команды. Это нечестно. Я не буду принимать никаких решений до окончания сезона. Тогда мы встретимся, присядем и всё обсудим. Но я ещё раз хочу подчеркнуть, что Джефф — молодец. Мне очень нравится работать с ним, и пока я не планирую никаких перемен. Так что вы можете делать любые выводы», — цитирует Айзермана пресс-служба НХЛ.