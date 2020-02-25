Холланд: хорошо знаю Атанасиу по «Детройту», эту сделку нельзя назвать арендой

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал работу в дедлайн, в частности переход в клуб из «Детройт Ред Уингз» нападающего Андреаса Атанасиу.

«Мы посчитали, что надо сделать что-то такое, чтобы оживить команду. Все очень старались в этом году, боролись, цеплялись за очки. В результате мы сейчас находимся в зоне плей-офф. У нас есть травмированные, и я посчитал нужным углубить состав. Пришло моё время внести свою лепту.

Я хорошо знаю Атанасиу по «Детройту». Год назад он забросил 30 шайб. Эту сделку нельзя назвать арендой. Он будет считаться ограниченно свободным агентом в течение нескольких лет. Да, мы заплатили за Атанасиу, но если хочешь чего-то добиться, надо рисковать.

В принципе я хотел заявить, что мы стремимся к победе. У «Эдмонтона» замечательный костяк. Команда очень старалась, делала всё, чтобы получить шанс бороться за место в плей-офф. В течение последних трёх лет я «продавал» игроков перед дедлайном (как генменеджер «Детройт Ред Уингз»), а до этого мы 25 лет подряд играли в плей-офф. Все хотят играть в плей-офф. Это радует зрителей, игроков. Интересно наблюдать за противостоянием двух команд в течение двух недель. А потом, если повезёт, твоя команда идёт дальше, где её ждёт новый соперник. Там уже восемь команд, затем останутся только четыре», — цитирует Холланда пресс-служба НХЛ.