Генменеджер «Питтсбурга» — о Кубке Стэнли: у Марло почти не осталось времени

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал работу в дедлайн, в частности переход в клуб из «Сан-Хосе Шаркс» нападающего Патрика Марло и возвращение из «Баффало Сэйбрз» Конора Шири.

«У нас очень сплочённый состав. В связи с этим для нас имеет смысл только тот обмен, который приведёт нам игрока, способного вписаться в команду. Патрик — лидер и хороший хоккеист. Мы наблюдали за ним. Он похож на Мэтта Каллена, и в этом его преимущество. К тому же он отлично катается. С возрастом это качество становится бесценным. Его желание завоевать главный приз лиги является для него огромным стимулом. У него уже почти не осталось времени

Очень полезно иметь в своем распоряжении игроков, которых можно переводить из одного звена в другое. Именно такими хоккеистами являются Марло и Шири. Родригес не всегда попадал в состав «Баффало». Я не знаю, что там было. Но иногда он выходил на лёд с Джеком Айкелом в первом звене. Так что эти ребята могут играть везде. Шири был в очень хорошем настроении, когда я говорил с ним. Тренерский штаб очень положительно отреагировал на упоминание его фамилии. Он должен органично вписаться в состав. Мы его меняли не потому, что он нам не подошёл», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.