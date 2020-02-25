Лундквист: если я не играю, то буду всячески поддерживать ребят

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист ответил на вопрос, как он справляется с ролью третьего вратаря команды.

«Я тренируюсь, играю. Моя работа заключается в том, чтобы трудиться изо всех сил. Именно этим я и занимаюсь в последние недели. Я должен быть полностью готов, когда у меня появится возможность сыграть. Если я не играю, я всячески буду поддерживать ребят. Я обязан это делать. Сложилась уникальная ситуация. Но что бы ни случилось, мне нужно приходить сюда с положительным настроем и поддерживать команду всеми возможными способами», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.

Ранее шведский голкипер признался, что в межсезонье у него состоится разговор в руководством о дальнейших планах.