«Сибирь» — «Металлург»: хозяева открыли счёт после грубой ошибки Демченко

Новосибирская «Сибирь» открыла счёт в первом периоде домашней встречи с магнитогорским «Металлургом». Заброшенной шайбой на 17-й минуте отметился нападающий Александр Шаров, воспользовавшийся грубой ошибкой голкипера гостей Василия Демченко.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Демченко пополнил состав «Металлурга» 3 декабря 2019 года. Василий дебютировал в КХЛ в сезоне-2013/2014 и всю карьеру провёл в «Тракторе». В общей сложности Демченко провёл за челябинцев 209 матчей, выиграв 82 из них. За матч он пропускал 2,37 шайбы и отражал 92,5% бросков. На счету российского голкипера 14 шат-аутов.
В 2018 году Василий выиграл бронзовые медали КХЛ, будучи в том сезоне сменщиком чешского голкипера Павла Францоуза. В 2014 году принял участие в Матче звёзд МХЛ.
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