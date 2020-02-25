Разин: ГИБДД хочет со мной познакомиться, поблагодарить за сезон «Северстали»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о своём будущем в клубе.



«Есть ли ясность с моим будущим в „Северстали“? Полная неопределённость. Могу сказать только то, что уверен в своих силах. Команда играла, в сезоне было несколько аншлагов, что раньше было редкостью. Практически треть команды попало на карандаш тренерам сборных России: Якимов, Кудако, Хабаров, Провольнев, Вовченко, Кодола, Морозов…



Я понимаю болельщиков, когда команда, к примеру, проиграла, пропустив на последних минутах или в овертайме, они пришли домой, в сердцах написали в интернете что-нибудь резкое… Но много есть и добродушных людей: подходят ко мне в магазине, на улице, спрашивают, останусь ли я на следующий сезон. Мне рассказали, что местная ГИБДД хочет со мной познакомиться, поблагодарить за сезон», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Кудако: «Северсталь» достойна плей-офф. Как минимум с шестой строчки могли бы выйти