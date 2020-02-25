Тротц — о борьбе за плей-офф: когда думаешь, что всё под контролем, тебе щёлкают по носу
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о борьбе клуба за место в розыгрыше Кубка Стэнли. Клуб выиграл два матча кряду.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
«В этой лиге ты идёшь день за днём, минута за минутой. Когда ты думаешь, что у тебя всё под контролем, тебя тут же щёлкают по носу. Нам нужно продолжать карабкаться, просто продолжать карабкаться», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
«Островитяне» занимают шестое место в Восточной конференции, заработав 76 очков в 61 матче. В прошлом сезоне подопечным Тротца удалось добраться до второго раунда плей-офф, где клуб из Нью-Йорка потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» со счётом 0-4.
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