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Специальным гостем на «зелёном дерби» будет экс-футболист «Рубина» Карадениз

Специальным гостем на «зелёном дерби» будет экс-футболист «Рубина» Карадениз
Хоккей / КХЛ 0

Бывший полузащитник и капитан футбольного «Рубина» Гёкдениз Карадениз станет специальным гостем матча регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», информируют «барсы» в «Твиттере». Также «Ак Барс» сообщил, что все билеты на «зелёное дерби» проданы.

Напомним, что Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 года, а в 2018 году завершил карьеру. В феврале 2019 года турецкий футболист подал жалобу в РФС на то, что «Рубин» должен ему выплатить долг в размере 64 млн рублей. В марте между игроком и клубом было заключено мировое соглашение.

Гёкдениз является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. Также полузащитник играл за национальную команду Турции с 2003 по 2008 год.

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