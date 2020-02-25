Источник: хоккеисты «Нефтехимика» получат по 900 тыс. рублей за победы над «Амуром»

23 и 24 февраля нижнекамский «Нефтехимик» одержал две гостевых победы над хабаровским «Амуром» — 8:0, 3:2 ОТ. Победы позволили «волкам» завоевать путёвку в зону плей-офф, где они в первом раунде встретятся с казанским «Ак Барсом».



Как сообщает «Спорт Бизнес Online», за победы над «Амуром» хоккеистам «Нефтехимика» пообещали премии в размере 450 тыс. рублей за каждую игру. При этом стандартная премия за победу в нижнекамском клубе составляет 150 тыс. рублей.



Определились все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции:



«Ак Барс» (Казань);

«Барыс» (Нур-Султан);

«Авангард» (Омск);

«Автомобилист» (Екатеринбург);

«Сибирь» (Новосибирск);

«Салават Юлаев» (Уфа);

«Металлург» (Магнитогорск);

«Нефтехимик» (Нижнекамск).

Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина. Сетка плей-офф. LIVE Уже сегодня могут определиться все кубковые пары на Западе и Востоке.