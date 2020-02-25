Источник: хоккеисты «Нефтехимика» получат по 900 тыс. рублей за победы над «Амуром»
23 и 24 февраля нижнекамский «Нефтехимик» одержал две гостевых победы над хабаровским «Амуром» — 8:0, 3:2 ОТ. Победы позволили «волкам» завоевать путёвку в зону плей-офф, где они в первом раунде встретятся с казанским «Ак Барсом».
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», за победы над «Амуром» хоккеистам «Нефтехимика» пообещали премии в размере 450 тыс. рублей за каждую игру. При этом стандартная премия за победу в нижнекамском клубе составляет 150 тыс. рублей.
Определились все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции:
«Ак Барс» (Казань);
«Барыс» (Нур-Султан);
«Авангард» (Омск);
«Автомобилист» (Екатеринбург);
«Сибирь» (Новосибирск);
«Салават Юлаев» (Уфа);
«Металлург» (Магнитогорск);
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина. Сетка плей-офф. LIVE
Уже сегодня могут определиться все кубковые пары на Западе и Востоке.
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