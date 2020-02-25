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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы на «зелёное дерби»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы на «зелёное дерби»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 25 февраля, начало матча — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;
Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.

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