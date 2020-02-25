«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы на «зелёное дерби»

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 25 февраля, начало матча — в 19:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;

Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.