«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы на «зелёное дерби»

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 25 февраля, начало матча — в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;
Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.
- 25 февраля 2020
-
18:39
-
18:30
-
18:24
-
18:02
-
17:56
-
17:47
-
17:21
-
17:03
-
16:34
-
16:10
-
15:35
-
15:19
-
15:09
-
14:55
-
14:20
-
14:05
-
13:39
-
13:15
-
13:01
-
12:30
-
12:25
-
12:08
-
11:51
-
11:25
-
11:10
-
10:46
-
10:20
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:05
-
08:51
-
08:45
-
08:25
-
08:09