Илья Ковальчук тренируется в третьем звене «Вашингтона»

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук тренируется в третьем звене команды, информирует североамериканский журналист Саманта Пелл. Ковальчук работает в сочетании с Карлом Хагелином и Ларсом Эллером.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Тома Гуллитти.



Ранее стало известно, что Ковальчук будет выступать за новый клуб под 17-м номером. Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.



«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.