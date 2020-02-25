Ковальчук может сыграть в одной спецбригаде большинства с Овечкиным и Кузнецовым

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук наигрывается во второй спецбригаде большинства, информирует североамериканский журналист Том Гуллитти.



Ковальчук работает в большинстве вместе с Дмитрием Орловым, Томом Уилсоном, Евгением Кузнецовым и Ларсом Эллером. Как отмечает журналист, Эллер временно занимает место Александра Овечкина. Таким образом, Ковальчук может сыграть в спецбригаде большинства одновременно с тремя россиянами — Орловым, Кузнецовым и Овечкиным.



Ранее стало известно, что Ковальчук будет выступать за новый клуб под 17-м номером. Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз».



«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.