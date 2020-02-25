Воробьёв — о «Магнитке» без Кошечкина и Мозякина: это не вариант на будущее, они отдыхали

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в Новосибирске от «Сибири» (1:4). В матче не приняли участия лидеры «Металлурга» — голкипер Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мозякин.



«Мы пропустили два совсем необязательных гола, из-за чего пришлось открываться, атаковать. Из положительного могу отметить, что много молодёжи было в составе, из «вышки» тоже ребят проверили. Довольно-таки неплохо. Это была проекция на команду будущего — без Кошечкина, без Мозякина? Лидерам просто надо было отдохнуть. У нас после перерыва за 17 дней было восемь матчей. Дебют Носова? Он был относительно экстренный, потому что мы думали, что Демченко хорошо сыграет. Вышел Глеб и, в общем-то, нормально сыграл для первого раза», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.