Опубликован график мартовских турниров клуба «Золотая шайба»

Стал известен график мартовских турниров всероссийского клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Молодые хоккеисты сыграют в трёх городах.



С 25 февраля по 24 марта в Сочи пройдут турниры клуба «Золотая шайба» для разных возрастных групп. Город примет у себя 183 команды. С 25 февраля по 3 марта будут выступать юноши 2005-2006 г.р. С 9 по 17 марта – юноши 2007-2008 г.р. С 17 по 25 марта – юноши 2009-2010 г.р.



С 25 по 31 марта в городе Йошкар-Оле состоятся Всероссийские финальные соревнования клуба «Золотая шайба» среди команд юношей 2007-2008 г.р., тренирующихся на открытом льду.



С 26 по 29 марта в городе Жукове Калужской области пройдёт XVII турнир по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» памяти четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, где будут соревноваться участники 2008 г.р.



«В общей сложности будет проведено 570 матчей, в которых примут участие более 3000 юных хоккеистов из 69 субъектов Российской Федерации», — рассказал вице-президент клуба «Золотая шайба» Юрий Германенко.