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«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» — «Автомобилист»: Трямкин получил «5+20», жёстко атаковав Шумакова

«Авангард» — «Автомобилист»: Трямкин получил «5+20», жёстко атаковав Шумакова
Хоккей / КХЛ 0

В первом периоде встречи «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста» удаление до конца матча получил защитник гостей Никита Трямкин. Габаритный защитник получил от судей «5+20» за толчок на борт Сергея Шумакова. У форварда «ястребов» пошла кровь, он покинул площадку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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