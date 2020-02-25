«Авангард» — «Автомобилист»: Трямкин получил «5+20», жёстко атаковав Шумакова

В первом периоде встречи «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста» удаление до конца матча получил защитник гостей Никита Трямкин. Габаритный защитник получил от судей «5+20» за толчок на борт Сергея Шумакова. У форварда «ястребов» пошла кровь, он покинул площадку.

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