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Билялетдинов на «зелёном дерби» посетил фан-сектор «Ак Барса»

Билялетдинов на «зелёном дерби» посетил фан-сектор «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Известный тренер Зинэтула Билялетдинов посетил фан-сектор казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 по 2019 год, а также с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды — Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).

Составы команд на «зелёное дерби»:

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;
Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.

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