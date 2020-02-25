Билялетдинов на «зелёном дерби» посетил фан-сектор «Ак Барса»

Известный тренер Зинэтула Билялетдинов посетил фан-сектор казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 по 2019 год, а также с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды — Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).
Составы команд на «зелёное дерби»:
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;
Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.
- 25 февраля 2020
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