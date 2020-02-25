Билялетдинов на «зелёном дерби» посетил фан-сектор «Ак Барса»

Известный тренер Зинэтула Билялетдинов посетил фан-сектор казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 по 2019 год, а также с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды — Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).



Составы команд на «зелёное дерби»:



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — А. Галимов — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — Воронков — Зарипов;

Викстранд — Педан, Фисенко — Глухов — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Галузин — Фрэттин, Дыняк.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин, Алалыкин, Гиматов — Картаев — Майоров.