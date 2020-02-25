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Тренер минского «Динамо» Грабовский берёт флеш-интервью в матче с «Локомотивом»

Тренер минского «Динамо» Грабовский берёт флеш-интервью в матче с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский во время матча с «Локомотивом» берёт флеш-интервью в перерывах. Специалист не может находиться на скамейке своей команды из-за дисквалификации, полученной после того, как он бросил бутылку на лёд в матче с «Ак Барсом».

«Динамо» пропустило две шайбы в первом периоде встречи с ярославским «Локомотивом». Таким образом, на счету клуба из Беларуси стало 226 пропущенных шайб в текущем регулярном чемпионате, это новый антирекорд Континентальной хоккейной лиги.

Ранее антирекорд КХЛ принадлежал подольскому «Витязю», который в сезоне-2008/2009 пропустил 225 голов. «Динамо» в нынешнем сезоне осталось провести ещё один матч — с московским «Динамо» 27 февраля. Встреча будет домашней для «зубров».

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