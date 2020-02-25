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«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф

«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене победило финский «Йокерит» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа позволила коллективу Дэвида Немировски оформить путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина, лишив тем самым «Сочи» надежд на участие в плей-офф.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команда хозяев на девятой минуте встречи забила два гола с разницей в 11 секунд, авторами точных бросков стали нападающие Джордан Шрёдер и Тай Рэтти. До конца первого периода соперники также обменялись заброшенными шайбами в исполнении Никласа Йенсена и Кирилла Уракова. Больше голов в матче забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 1
Йокерит
Хельсинки
1:0 Шрёдер (Жафяров) – 08:14' (5x5)   2:0 Ратти (Бочаров, Белевич) – 08:25' (5x5)   2:1 Йенсен (Контиола) – 11:29' (5x5)   3:1 Ураков (Ильин) – 12:01' (5x5)
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