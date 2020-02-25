«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене победило финский «Йокерит» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа позволила коллективу Дэвида Немировски оформить путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина, лишив тем самым «Сочи» надежд на участие в плей-офф.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда хозяев на девятой минуте встречи забила два гола с разницей в 11 секунд, авторами точных бросков стали нападающие Джордан Шрёдер и Тай Рэтти. До конца первого периода соперники также обменялись заброшенными шайбами в исполнении Никласа Йенсена и Кирилла Уракова. Больше голов в матче забито не было.