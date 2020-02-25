Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву»

Минское «Динамо» в родных стенах проиграло ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, голом отметился защитник гостей Якуб Накладал. До конца первого периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Александр Павлович и Павел Кудрявцев. На старте третьего периода клубы забили по голу усилиями Григория Денисенко и Райана Спунера. Вскоре «Локомотив» упрочил преимущество, шайбу забросил Александр Дарьин. До конца встречи соперники ещё раз обменялись голами, авторами которых стали Стефан Эллиотт и Артём Ильенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.