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Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву»

Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» в родных стенах проиграло ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, голом отметился защитник гостей Якуб Накладал. До конца первого периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Александр Павлович и Павел Кудрявцев. На старте третьего периода клубы забили по голу усилиями Григория Денисенко и Райана Спунера. Вскоре «Локомотив» упрочил преимущество, шайбу забросил Александр Дарьин. До конца встречи соперники ещё раз обменялись голами, авторами которых стали Стефан Эллиотт и Артём Ильенко.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Накладал (Аверин) – 05:49' (5x5)   1:1 Павлович (Спунер, Принс) – 17:04' (5x5)   1:2 Кудрявцев (Свитов) – 19:45' (5x5)   1:3 Денисенко (Ткачёв, Да Коста) – 41:05' (5x5)   2:3 Спунер (Граньяни) – 45:34' (5x5)   2:4 Дарьин (Беляев, Иванов) – 48:42' (5x5)   3:4 Эллиотт (Спунер) – 52:26' (5x5)   3:5 Ильенко (Свитов, Накладал) – 58:48' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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