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Стали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции

Стали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции
Хоккей / КХЛ 0

После домашнего поражения «Авангарда» от «Автомобилиста» (2:4) определились все пары соперников в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции:

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск),
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск),
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа),
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск).

В Западной конференции определились все участники плей-офф, но конкретные пары ещё неизвестны:

ЦСКА (Москва),
СКА (Санкт-Петербург),
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия),
«Динамо» (Москва),
«Спартак» (Москва).
«Локомотив» (Ярославль);
«Витязь» (Подольск),
«Торпедо» (Нижний Новгород).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина. На Востоке всё решено. Сетка плей-офф. LIVE
На Западе известны только участники, и даже первое место в конференции пока не определено.
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