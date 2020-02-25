Капризов: будем ли пытаться вернуть первое место? Да, конечно

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:4), отметив, что команда всё же попробует вернуться на первое место.

«СКА сегодня ничем не удивил. Это хорошая команда, все об этом знают. Сейчас идёт регулярный чемпионат, поэтому и игра была, как в регулярном чемпионате, а не как в плей-офф. Он начнётся попозже.

Не смогли или не захотели в третьем? Что значит — не захотели? Не получилось забить, они хорошо в защите сыграли. Всегда есть куда стремиться. У нас в основном не получился второй период — пропустили после забитого гола, в конце периода пропустили две совсем ненужные шайбы.

Всегда нехорошо, когда тебе быстро отвечают на забитый гол. Все команды знают, что после забитого гола ни в коем случае нельзя пропускать. Как в начале периода, так и в конце.

Будем ли пытаться вернуть первое место? Да, конечно, мы готовимся к следующей игре и постараемся выйти на победу. Никогда не играем, чтобы проиграть. Всегда выходим только побеждать. Многие хоккеисты не любят титул чемпиона регулярки из-за суеверий? Не знаю, нам всё нравится», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.