Брюквин: у «Динамо» какой-то бич в сезоне с этими удалениями

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин подвёл итоги матча с «Трактором» (3:2 ОТ).
«Не знаю, почему такие разные периоды сегодня получились. В целом какая-то тяжёлая игра была. У них есть сильные легионеры, которые прилично играют. Много теряли шайбу на синей линии, не могли завести её в глубину, из-за чего следовали контратаки. Во втором периоде стали более-менее в атаке играть, хотя всё равно невнятно всё это было.
Какой-то бич у нас в этом сезоне с удалениями. В прошлом чемпионате второй период проваливали, а в этом году удаления в конце третьего периода. Ответственно нужно играть и контролировать свои действия, чтобы не было такого.
Я не скажу за других игроков «Динамо», но лично для меня нет разницы в сопернике на плей-офф. Я хочу побеждать», — сказал Брюквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 25 февраля 2020
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:15
-
22:14
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:03
-
20:44
-
20:44
-
20:31
-
20:15
-
20:08
-
20:01
-
19:53
-
19:46
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:58