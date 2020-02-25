Брюквин: у «Динамо» какой-то бич в сезоне с этими удалениями

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин подвёл итоги матча с «Трактором» (3:2 ОТ).



«Не знаю, почему такие разные периоды сегодня получились. В целом какая-то тяжёлая игра была. У них есть сильные легионеры, которые прилично играют. Много теряли шайбу на синей линии, не могли завести её в глубину, из-за чего следовали контратаки. Во втором периоде стали более-менее в атаке играть, хотя всё равно невнятно всё это было.



Какой-то бич у нас в этом сезоне с удалениями. В прошлом чемпионате второй период проваливали, а в этом году удаления в конце третьего периода. Ответственно нужно играть и контролировать свои действия, чтобы не было такого.



Я не скажу за других игроков «Динамо», но лично для меня нет разницы в сопернике на плей-офф. Я хочу побеждать», — сказал Брюквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.