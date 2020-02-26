Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

25 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей.
«Сибирь» победила «Металлург» — 4:1.
«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» — 3:2.
«Северсталь» обыграла ХК «Сочи» — 3:2.
«Торпедо» победило «Йокерит» — 3:1.
Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» — 3:5.
Московское «Динамо» одолело «Трактор» — 3:2 ОТ.
«Авангард» проиграл «Автомобилисту» — 2:4.
«Витязь» уступил «Спартаку» — 2:4.
ЦСКА проиграл СКА — 1:4.
Напомним, в Восточной конференции стали известны все пары первого раунда:
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск),
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск),
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа),
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск).
В Западной конференции определились все участники плей-офф, но конкретные пары ещё неизвестны:
ЦСКА (Москва),
СКА (Санкт-Петербург),
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия),
«Динамо» (Москва),
«Спартак» (Москва).
«Локомотив» (Ярославль);
«Витязь» (Подольск),
«Торпедо» (Нижний Новгород).
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