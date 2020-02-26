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«Адмирал» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

25 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей.

«Сибирь» победила «Металлург» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шаров (Демидов, Морозов) – 16:23' (5x5)   2:0 Пиганович (Шаров, Пуустинен) – 22:19' (5x5)   3:0 Миловзоров (Шашков) – 31:58' (5x5)   3:1 Бирюков (Верещагин, Потехин) – 42:43' (5x5)   4:1 Пуустинен (Шаров) – 48:37' (5x5)

«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Маннинен (Ларсен, Умарк) – 10:06' (5x5)   0:2 Маннинен (Гиматов, Хартикайнен) – 25:10' (5x5)   1:2 Тихонов (Петров, Азеведу) – 30:15' (5x4)   2:2 Педан (Викстранд, Азеведу) – 33:37' (5x3)   3:2 Галимов (Галиев, Азеведу) – 36:18' (5x4)

«Северсталь» обыграла ХК «Сочи» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хохлов (Морозов, Капустин) – 03:27' (5x4)   2:0 Кинрейд (Якимов) – 04:48' (5x5)   2:1 Точицкий (Мосалёв, Александров) – 15:59' (5x5)   3:1 Петунин – 21:39' (5x5)   3:2 Мосалёв (Эллис, Точицкий) – 36:11' (5x5)

«Торпедо» победило «Йокерит» — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 1
Йокерит
Хельсинки
1:0 Шрёдер (Жафяров) – 08:14' (5x5)   2:0 Ратти (Бочаров, Белевич) – 08:25' (5x5)   2:1 Йенсен (Контиола) – 11:29' (5x5)   3:1 Ураков (Ильин) – 12:01' (5x5)

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» — 3:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Накладал (Аверин) – 05:49' (5x5)   1:1 Павлович (Спунер, Принс) – 17:04' (5x5)   1:2 Кудрявцев (Свитов) – 19:45' (5x5)   1:3 Денисенко (Ткачёв, Да Коста) – 41:05' (5x5)   2:3 Спунер (Граньяни) – 45:34' (5x5)   2:4 Дарьин (Беляев, Иванов) – 48:42' (5x5)   3:4 Эллиотт (Спунер) – 52:26' (5x5)   3:5 Ильенко (Свитов, Накладал) – 58:48' (en)

Московское «Динамо» одолело «Трактор» — 3:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Бэйлен (Исаев, Гика) – 09:58' (5x4)   1:1 Тарасов (Чайковски, Полыгалов) – 24:01' (5x5)   2:1 Пулккинен (Чайковски, Тарасов) – 32:20' (5x4)   2:2 Попов (Исаев, Кэлоф) – 58:42' (5x4)   3:2 Брюквин (Зайцев, Игумнов) – 63:54' (4x3)

«Авангард» проиграл «Автомобилисту» — 2:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Бек (Франсон, Бобков) – 00:58' (5x5)   1:1 Василевский (Доус) – 01:55' (5x5)   1:2 Секстон – 27:56' (5x5)   2:2 Шумаков (Франсон, Семёнов) – 28:36' (5x5)   2:3 Холланд (Доус, Секстон) – 35:55' (5x4)   2:4 Василевский – 59:51' (en)

«Витязь» уступил «Спартаку» — 2:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Гребенщиков (Артюхин, Воронков) – 05:28' (5x5)   1:1 Злобин (Хохлачёв) – 11:10' (5x5)   2:1 Гребенщиков (Паутов, Няттинен) – 13:23' (5x5)   2:2 Гончаров (Никишин, Кокарев) – 17:42' (5x5)   2:3 Даугавиньш (Херсли, Фёдоров) – 40:54' (5x5)   2:4 Даугавиньш (Херсли, Кулик) – 41:14' (5x5)

ЦСКА проиграл СКА — 1:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Капризов (Слепышев, Кемпе) – 21:03' (5x5)   1:1 Кетов (Плотников, Ожиганов) – 21:29' (5x5)   1:2 Коскиранта (Бенгтссон, Белов) – 38:23' (5x5)   1:3 Зуб (Хафизуллин) – 39:00' (5x5)   1:4 Кузьменко (Коскиранта) – 59:22' (en)

Напомним, в Восточной конференции стали известны все пары первого раунда:

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск),
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск),
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа),
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск).

В Западной конференции определились все участники плей-офф, но конкретные пары ещё неизвестны:

ЦСКА (Москва),
СКА (Санкт-Петербург),
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия),
«Динамо» (Москва),
«Спартак» (Москва).
«Локомотив» (Ярославль);
«Витязь» (Подольск),
«Торпедо» (Нижний Новгород).

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