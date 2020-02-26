Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

25 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей.



«Сибирь» победила «Металлург» — 4:1.

«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» — 3:2.

«Северсталь» обыграла ХК «Сочи» — 3:2.

«Торпедо» победило «Йокерит» — 3:1.

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» — 3:5.

Московское «Динамо» одолело «Трактор» — 3:2 ОТ.

«Авангард» проиграл «Автомобилисту» — 2:4.

«Витязь» уступил «Спартаку» — 2:4.

ЦСКА проиграл СКА — 1:4.

Напомним, в Восточной конференции стали известны все пары первого раунда:



«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск),

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск),

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа),

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск).



В Западной конференции определились все участники плей-офф, но конкретные пары ещё неизвестны:



ЦСКА (Москва),

СКА (Санкт-Петербург),

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия),

«Динамо» (Москва),

«Спартак» (Москва).

«Локомотив» (Ярославль);

«Витязь» (Подольск),

«Торпедо» (Нижний Новгород).