Яруллин — о сопернике в плей-офф: если бы пришлось, полетели бы и в Китай

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом» (3:2).

«Сегодня опять начали с того, что пропустили. Где-то были не готовы, не собрались. Потом пришлось уже бежать отыгрываться. Насколько было заметно, что нет Зарипова? Это хоккей, бывают разные ситуации. Когда нет капитана ни на поле, ни на скамейке, это сказывается на игре всей команды. Но мы на этом не зацикливались, играли дальше.

Есть ли какое-то удовлетворение от того, что в первом раунде будем играть с татарстанской командой?

Я думаю, нет. Если бы пришлось, полетели бы и в Китай.

В последнее время достаточно хорошо забиваем, нет проблем с реализацией, как было, к примеру, раньше. Но всё ещё есть над чем работать, не всё так хорошо, как хотелось бы. Насколько важно выиграть Кубок Континента? Было бы приятно выиграть. Мы не относимся серьёзно к суевериям и не думаем, что, получив этот кубок, не получится выиграть Кубок Гагарина», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.