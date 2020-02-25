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Немировски: последние матчи стали для «Торпедо» хорошей подготовкой к плей-офф

Немировски: последние матчи стали для «Торпедо» хорошей подготовкой к плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с «Йокеритом» (3:1).

«Все осознавали важность сегодняшнего матча и вышли на него с хорошим настроем. В первом периоде моменты были у обоих ворот, и счёт 3:1 мог быть как в одну, так и в другую сторону. Хорошо, что мы смогли реализовать свои шансы. Могли забить и больше: в частности, уже в первой смене. «Йокерит» — мастеровитая команда, хорошо двигает шайбу всей пятёркой. Но ребята сегодня бились всей командой, ложились под каждую шайбу, и я очень рад, что так играли сегодня. Для нас все последние матчи были сродни плей-офф, хорошей подготовкой к нему. Это весьма полезно. «Йокериту» — удачи в плей-офф. Это очень хорошая команда, интересно смотреть за их хоккеем. Будем готовиться к предстоящим матчам», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф
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