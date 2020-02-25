«Сан-Хосе» вызвал Летунова из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Максима Летунова, сообщает команда в «Твиттере».



Недавно Летунов дебютировал в НХЛ, проведя за основную команду «акул» три матча и отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «0» и отсутствии удалений.



В текущем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 43 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 34 (12+22) балла при показателе полезности «–13» и 12 минутах штрафного времени.



Ранее россиянин играл в студенческой лиге. Летом Летунов подписал новый однолетний контракт с «акулами».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020