Фазель: ИИХФ обеспокоена ситуацией с коронавирусом, но говорить об отмене ЧМ-2020 ещё рано

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что его организация обеспокоена распространением коронавируса, но говорить о возможной отмене ЧМ-2020 ещё рано.



«Я очень надеюсь, что правительства всех государств смогут проконтролировать ситуацию. Мы надеемся на лучшее. Мы все очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Но пока рано что-либо говорить, до турнира ещё два с лишним месяца, посмотрим.



Сейчас все говорят об Олимпиаде в Токио, об отмене футбольных матчей. Я знаю, что много спортивных и не только событий во всем мире отменяются из-за коронавируса», — приводит слова Фазеля ТАСС.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.