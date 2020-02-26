Овечкин забил 701-й гол в НХЛ

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Вашингтона».
Единственную на данный момент шайбу в матче забросил капитан «Вашингтона», россиянин Александр Овечкин. Этот гол стал 701-м в его заокеанской карьере и 43-м в текущем розыгрыше лиги. Гол получился полностью «российским» — Овечкину ассистировали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Ранее, в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» 22 февраля Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Рекорд лиги принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки, выступавшему за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 894 гола.
- 26 февраля 2020
-
03:48
-
03:33
-
00:00
- 25 февраля 2020
-
23:47
-
23:31
-
23:11
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:15
-
22:14
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:03
-
20:44
-
20:44
-
20:31
-
20:15