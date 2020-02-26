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Овечкин забил 701-й гол в НХЛ

Овечкин забил 701-й гол в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Вашингтона».

Единственную на данный момент шайбу в матче забросил капитан «Вашингтона», россиянин Александр Овечкин. Этот гол стал 701-м в его заокеанской карьере и 43-м в текущем розыгрыше лиги. Гол получился полностью «российским» — Овечкину ассистировали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее, в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» 22 февраля Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Рекорд лиги принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки, выступавшему за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 894 гола.

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