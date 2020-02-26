Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин установил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ

Панарин установил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между двумя местными командами, «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости окончен первый период, счёт 1:0 в пользу «Рейнджерс».

Счёт в матче открыл российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отличившийся с передач Райана Линдргена и Тони Деанжело.

Эта шайба стала для Панарина 32-й в текущем сезоне. Таким образом, форвард установил личный рекорд по забитым голам в сезоне НХЛ. До этого лучшим результатом Панарина была 31 шайба за сезон. Этого показателя Артемий достиг в сезоне-2016/2017, когда выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Всего на счету Панарина 148 шайб в НХЛ.

Овечкин забил 701-й гол в НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020