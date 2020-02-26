Панарин установил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ

В Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между двумя местными командами, «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости окончен первый период, счёт 1:0 в пользу «Рейнджерс».

Счёт в матче открыл российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отличившийся с передач Райана Линдргена и Тони Деанжело.

Эта шайба стала для Панарина 32-й в текущем сезоне. Таким образом, форвард установил личный рекорд по забитым голам в сезоне НХЛ. До этого лучшим результатом Панарина была 31 шайба за сезон. Этого показателя Артемий достиг в сезоне-2016/2017, когда выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Всего на счету Панарина 148 шайб в НХЛ.