Гурьянов забросил шайбу в 80-м матче в НХЛ

На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (Северная Каролина, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт второй период, счёт 4:1 в пользу «Далласа».

Четвёртую шайбу в ворота «Каролины» забросил российский нападающий Денис Гурьянов, ему ассистировал Роопе Хинц. Эта шайба стала для него 18-й в текущем сезоне. Кроме того, матч с «Каролиной» стал для него 80-м в заокеанской карьере.

Также в матче отличился российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, записавший на свой счёт голевую передачу, 34-ю в текущем сезоне. На данный момент «Даллас» занимает второе место в Западной конференции, «Каролина» — восьмая на Востоке.