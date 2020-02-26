Гурьянов забросил шайбу в 80-м матче в НХЛ
На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (Северная Каролина, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт второй период, счёт 4:1 в пользу «Далласа».
Четвёртую шайбу в ворота «Каролины» забросил российский нападающий Денис Гурьянов, ему ассистировал Роопе Хинц. Эта шайба стала для него 18-й в текущем сезоне. Кроме того, матч с «Каролиной» стал для него 80-м в заокеанской карьере.
Также в матче отличился российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, записавший на свой счёт голевую передачу, 34-ю в текущем сезоне. На данный момент «Даллас» занимает второе место в Западной конференции, «Каролина» — восьмая на Востоке.
Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
05:13
-
04:51
-
04:03
-
03:48
-
03:33
-
00:00
- 25 февраля 2020
-
23:47
-
23:31
-
23:11
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:15
-
22:14
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:03
-
20:44
Партнерский контент