Гол Кучерова и 19 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Джон Таварес и ещё по разу забивали Джей Маззин и Вильям Нюландер. За «Тампу» забивали Патрик Марун, Янни Гурд и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 3 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский совершил 19 сейвов.

«Тампа» потерпела третье поражение кряду. «Торонто» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.