Гол Кучерова и 19 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Джон Таварес и ещё по разу забивали Джей Маззин и Вильям Нюландер. За «Тампу» забивали Патрик Марун, Янни Гурд и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 3 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский совершил 19 сейвов.
«Тампа» потерпела третье поражение кряду. «Торонто» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 09:46' (5x5) 1:1 Маззин (Спецца, Готье) – 12:48' (5x5) 1:2 Таварес (Бэрри, Мэттьюс) – 16:42' (5x4) 2:2 Марун (Пакетт, Шаттенкирк) – 31:54' (5x5) 2:3 Таварес (Нюландер) – 32:25' (5x5) 2:4 Нюландер (Марнер, Бэрри) – 34:21' (5x4) 3:4 Гурд (Шаттенкирк, Гудроу) – 47:27' (5x5)
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